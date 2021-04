Nikita Mazepin scheiterte in der ersten Runde beim GP von Bahrain.

Fans machen sich in den Sozialen Medien über Nikita Mazepin lustig.

Die Debütsaison von Nikita Mazepin für Haas in der Formel 1 stand bislang unter keinem guten Stern. Nach seiner Verpflichtung für den Rennstall ging ein Grapsch-Video viral. Auf der Rennstrecke wollte der junge Russe seine Kritiker nun verstummen lassen, doch beim Grossen Preis von Bahrain vergangenen Sonntag lief nichts wie geplant.

Norris nimmt Mazepin in Schutz

Formel-1-Fans haben nun sogar eine Webseite programmiert. Dort kann man sich jederzeit informieren, wie lange der letzte Dreher des Russen her ist. Auf Mazesp.in sieht man einen grossen Counter, der die Zeit abzählt.

Lando Norris, Fahrer von McLaren, nimmt auf Twitch seinen Formel-1-Kollegen in Schutz. Besonders, weil sein Teamkollege Schumacher gefeiert wird. Dieser legte nach der Safetycar-Phase ebenfalls einen Dreher hin. Norris: «Oh er dreht sich, fangt ihr ihn jetzt ebenfalls an zu haten?»

Die Formel 1 legt nun eine dreiwöchige Pause ein. Das nächste Rennen findet am 18. April in Imola statt – der Grosse Preis der Emilia Romagna. Wie sich das Haas-Team in Italien schlägt, ist wohl schon klar. Beim ersten Rennen wurde ersichtlich, dass Haas nicht konkurrenzfähig ist.