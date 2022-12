WM 2022: Kylian Mbappé gegen Achraf Hakimi – wer siegt?

Der erste WM-Finalist steht bereits fest: Am Mittwoch machen Frankreich und Marokko den Gegner von Argentinien im Endspiel aus. Ab 20 Uhr (live bei uns) duellieren sich in Doha zwei äusserst talentierte Teams. Frankreich und Marokko stehen sich zum sechsten Mal gegenüber, zum ersten Mal in einem Ernstkampf. Les Bleus, die Titelverteidiger, sind der klare Favorit. Doch welche Vorteile haben die Löwen vom Atlas? Wir klären auf.

Das spricht für Frankreich

Das spricht für Marokko

Ein erneuter Rekord: Marokko will als erstes afrikanisches Land in den WM-Final einziehen – es ist heute auch der erste WM-Halbfinal, der von einer afrikanischen Mannschaft bestritten wird.

Achraf Hakimi: Der 24-jährige Verteidiger steht seinem PSG-Teamkollegen Mbappé in nichts nach. Er ist sein Pendant in der Hintermannschaft Marokkos. Diese Defensive hat mehr Bälle geklärt (137) und mehr Tacklings ausgeführt (104) als jede andere Mannschaft bei der WM. An dieser Endrunde wurden nur neun der 45 gegnerischen Schüsse auf Marokkos Tor platziert (20 Prozent), nur Ecuador hatte eine niedrigere Quote (19 Prozent – 4/21).