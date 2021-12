Kartoffel-Krise in Japan : McDonald’s gehen die Pommes Frites aus

Die Überschwemmungen in Kanada und die Unterbrechungen in der Lieferkette wegen der Pandemie sorgen für eine Kartoffel-Knappheit in Japan. McDonald’s rationiert deshalb die Pommes-Frites-Portionen.

1 / 9 In Japan muss McDonald’s die Pommes-Frites-Portionen rationieren. Matthias Balk/dpa Die Fastfood-Kette reagiert damit auf die Kartoffel-Knappheit. 20min/Marco Zangger Dabei sind die Feiertage zum Jahresende für US-amerikanische Fastfood-Ketten in Japan besonders wichtig. REUTERS

Darum gehts In Japan werden die Kartoffeln knapp und das bekommt nun auch McDonald's zu spüren.

Die Fastfood-Kette rationiert ihre Pommes-Frites-Portionen.

Die Fastfood-Kette McDonald’s rationiert aufgrund von Lieferengpässen in Japan die Pommes-Frites-Portionen. Von Freitag an werden in den 2900 Restaurants von McDonald’s in Japan zunächst eine Woche lang nur noch kleine Portionen serviert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund für die Knappheit seien die heftigen Überschwemmungen im Westen Kanadas sowie Unterbrechungen in den globalen Lieferketten wegen der Corona-Pandemie.

Das Unternehmen erklärte, es gehe darum, allen Kundinnen und Kunden trotz «der Schwierigkeit, eine stabile Versorgung mit Grundzutaten aufrechtzuerhalten», die Möglichkeit zu bieten, Pommes Frites zu bestellen. Die Feiertage zum Jahresende sind für Fastfood-Restaurants in Japan wichtige Geschäftstage. Am Weihnachtstag hat es im ostasiatischen Inselstaat schon fast Tradition, in einem US-amerikanischen Fast-Food-Restaurant zu speisen. Dementsprechend werben die verschiedenen Ketten intensiv um Kundinnen und Kunden.

