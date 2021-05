Sensibilisierung und Schulung - McDonald’s gelobt nach Veggie-Poulet-Verwechslung Besserung

Bei Mc Donald’s versteht man den Frust der Vegetarier und will sich nun verbessern.

McDonald’s will nun die Schulung auffrischen und Mitarbeiter sensibilisieren.

Eine Kundin berichtete am vergangenen Wochenende, bei einem Besuch bei McDonald’s statt der bestellten vegetarischen Burger-Variante, einen Burger mit Pouletfleisch bekommen zu haben. Für die Frau war dies so schlimm, dass sie sich sogar übergeben musste. McDonald’s bedauert den Zwischenfall und beteuert, dass dies nicht vorkommen dürfe. Anscheinend passiert das aber doch häufiger als erwartet.

Zwei Leserinnen meldeten sich ebenfalls bei 20 Minuten und erzählten, das gleiche erlebt zu haben. Auf Anfrage bei McDonald’s teilte man mit, dass jede Verwechslung eine zu viel sei. Der Konzern setze an verschiedenen Punkten an, «um die Versprechen an unsere Gäste, die sich vegetarisch ernähren, besser zu erfüllen».