Wechsel in der Führung

McDonald’s hat jetzt eine Chefin mit «Ketchup im Blut»

Er war 45 Jahre Herr über Bürgen und Pommes Frittes in der Schweiz. Nun tritt Jacques Mignault als Chef von McDonald’s ab. Nachfolgerin wird die Österreicherin Aglaë Strachwitz

Mignault machte eine klassische Tellerwäscher-Karriere. Er begann vor mehr als 45 Jahren bei McDonald’s in in Kanada und war vor seinem Wechsel in die Schweiz Leiter des operativen Geschäfts. Während Mignaults Zeit bei McDonald's Schweiz wurden sechs neue Lokale eröffnet, schrieb das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué. Zudem lancierte er hierzulande Anfang 2019 den Heimlieferservice McDelivery. Seine Wachstumsstrategie habe aber schwerpunktmässig auf der Modernisierung der bestehenden Standorte gelegen, hiess es weiter.