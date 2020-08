McDonald’s versucht schon lange, sein grünes Image aufzupolieren. In Deutschland richtet der Fast-Food-Riese nun McDrive-Stationen für Velofahrer ein.

Das funktioniert so: Kunden radeln zu speziellen Pick-up-Punkten auf den Parkplätzen der teilnehmenden Restaurants und bestellen Burger und Fritten per App. Darauf bringt ein McDonald’s-Mitarbeiter das Essen zum Velo. Verzehren lässt sich das Fast Food dann an den Velotischen.