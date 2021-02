Lieferservices boomen – unter anderem wegen der geschlossenen Restaurants. Das spürt man auch bei der McDonald’s-Filiale am Stauffacher in Zürich. «Das ist für uns zu einem wichtigen Servicekanal geworden», sagt Lizenznehmer Patrick Künzi, der insgesamt vier McDonald’s-Restaurants betreibt. Die Kundinnen und Kunden seien dankbar, dass sie noch bestellen können und nicht auf Burger und Pommes verzichten müssen.



Die Filiale am Stauffacher wurde kürzlich fertig umgebaut. Mit dabei eine Neuheit: «Wir haben als erstes Restaurant in Europa einen separaten Bereich für die Lieferkuriere eingebaut», sagt Künzi auf einer kleinen Führung. Dort hat es neben einem Tresen für die Übergabe auch Ablageflächen für Helme. «Bei den Kurieren hat es sich bereits herumgesprochen, dass man sich bei uns an der Wärme kurz ausruhen kann. Natürlich mit Maske.» Wegen des Corona-Schutzkonzepts mussten die Kuriere bisher an einem Tischli ausserhalb der Filiale warten.



Seit Mitte Februar ist sie wieder geöffnet – allerdings nur für Take Away. «Das Design ist viel heller und freundlicher als vorher», so Künzi. Noch besser würde es ihm aber gefallen, wenn sich auch Gäste hinsetzen dürften. Er ist überzeugt, dass das bald wieder möglich sein wird. «Geliefertes Essen ist zwar eine Alternative, ein Besuch im Restaurant ist aber emotional etwas anderes.»