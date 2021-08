McDonalds: Fast-Food-Kette führt in Deutschland neue Arbeitsuniformen ein

So sehen die neuen McDonalds-Uniformen aus.

In der Schweiz werden die neuen Uniformen noch geprüft.

Die neue Kleidung soll aber auch in anderen Ländern eingeführt werden.

Vorerst tragen diese nur Angestellte in Deutschland.

Gestreifte Shirts oder doch eher ein Hemd: McDonalds-Mitarbeitende dürfen ab August ihre Arbeitskleidung selber zusammenstellen. Der Fast-Food-Reise führt zu seinem 50. Geburtstag in Deutschland den sogenannten MDress ein.

Angestellte können aus je über 20 Kleidungsstücken und Accessoires ihre Lieblingsstücke wählen und selber zusammenstellen, wie «Horizont» schreibt. So soll die Mitarbeitenden ihrem persönlichen Stil treu bleiben können und auch während der Arbeit die Kleidung tragen, in der sie sich wohlfühlen.

Es handle sich dabei um eine weltweite Initiative. Diese startet zunächst in Deutschland und soll dann schrittweise in anderen Märkten nachgezogen werden. Auch in der Schweiz werde das Konzept MDress aktuell geprüft, wie es auf Anfrage heisst. Entschieden sei aber noch nichts.