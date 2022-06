Murten FR: McDonald’s-Mitarbeiter packt aus – «alles ist mittelmässig und überteuert»

Ein McDonald’s-Mitarbeiter, der in Murten angestellt ist, hat auf Reddit Fragen zu seinem Arbeitgeber beantwortet.

Welcher Arbeitgebende ist am wenigsten attraktiv? Um das zu klären, hat die Firma Randstad 4341 Personen in der Schweiz befragt: Auf dem letzten Platz landete McDonald’s. Die Fast-Food-Kette sagt auf Anfrage, dass sie das anders erlebe: Laut einer Befragung der Mitarbeiter sind 70 Prozent der «Crewmitglieder» und 85 Prozent der «Mitarbeitenden aus dem Restaurantmanagement» stolz darauf, bei McDonald’s zu arbeiten.

Ein Angestellter vom McDonald’s in Murten berichtet ebenfalls Positives: Er schreibt auf Reddit , dass er gerne bei der Fast-Food-Kette arbeite. Das Arbeitsklima sei gut, er habe ein tolles Team und die Vorgesetzten seien freundlich. Dank den flexiblen Einsatzplänen sei es zudem möglich, neben der Arbeit noch zu studieren.

Es muss schnell gehen

«Die Manager wollen, dass wir uns beim Servieren beeilen, da es für alles Zeitvorgaben gibt», schreibt der Reddit-Nutzer. Die Filiale bleibe nur offen, wenn man die Zeiten einhalte. «Darum passiert es oft, dass wir etwas verlegen oder vergessen.» Neue Pommes müssten in maximal sieben Minuten raus, Burger in zehn Minuten. «Ab und zu halten wir uns nicht an die Vorgaben», gibt der Angestellte zu.