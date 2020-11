Schummelnde Fast-Food-Kette?McDonald’s-Mitarbeiter wird mit Becher-Trick zum Tiktok-Star

«Unterhaltsame Zauberei»

Das sagt McDonald’s zum Video

McDonald’s ist das Video von Tiktoker mykah.mykah bekannt, und man nimmt es mit Humor. «Zauberei ist sehr unterhaltend, doch bei uns ist alles real», teilt Unternehmenssprecherin Deborah Murith auf Anfrage mit. Man könne bestätigen, dass in grössere Becher auch entsprechend mehr von einem Getränk gefüllt werde. «Unsere Gäste können drei unterschiedliche Grössen bestellen und entsprechend ihrem Durst die passende Getränkemenge wählen.» Pro Bechergrösse gebe es einen anderen Knopf an der Getränkemaschine: Mini, Small und Medium. «So können unsere Mitarbeitenden nur den passenden Knopf drücken, und die exakte Menge wird in den Becher gefüllt.» Auch bleibe so die Getränkemenge pro Bechergrösse immer gleich. «Unabhängig davon, ob mit oder ohne Eis.»