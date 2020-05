Nach 5 Wochen

McDrives und McDelivery öffnen wieder

Am nächsten Montag wird McDonald's den Betrieb von McDrive und McDelivery wieder aufnehmen. Für Kunden und Mitarbeiter werden zusätzliche Sicherheitsmassnahmen eingeführt.

Einerseits stelle das Unternehmen den Mitarbeitenden Masken und Handschuhe zur Verfügung und habe das Sortiment verkleinert, um die Prozesse in der Küche zu vereinfachen. Ausserdem seien weniger Mitarbeitende pro Schicht eingeteilt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten.

Kontaktloser Service

