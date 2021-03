Süchtigmachende Schmerzmittel : McKinsey zahlt 45 Millionen Dollar wegen Rolle in Opioid-Krise

Der US-Unternehmensberater McKinsey muss wegen der Beratung von Pharmakonzernen zur Vermarktung von Schmerzmitteln mit hohem Suchtpotenzial 45 Millionen US-Dollar Strafe bezahlen.

McKinsey hatte im Februar bereits einen Vergleich über 573 Millionen Dollar mit 47 Bundesstaaten sowie dem Regierungsbezirk Washington DC und fünf US-Territorien geschlossen, an dem sich Nevada allerdings nicht beteiligte. Nevada zähle zu den Bundesstaaten, die am stärksten unter der Opioid-Krise litten, deshalb habe er eine separate Lösung mit dem Unternehmen gesucht, erklärte Generalstaatsanwalt Ford nun.

Oxycontin vermarktet

McKinsey hatte Purdue und die Sacklers bei der umstrittenen Marketing-Kampagne beraten und sich im Dezember öffentlich für seine Rolle in der Opioid-Krise entschuldigt. Der Gesundheitsbehörde CDC zufolge führte die Epidemie in den USA seit der Jahrtausendwende bereits zu mehr als 450’000 Toten durch Überdosierungen und richtet weiterhin in vielen Regionen des Landes grosses Unheil an.