Der 24-jährige Lenker eines McLaren-Sportwagens, der im Juni 2019 frontal in einen Velofahrer fuhr, muss sich vor Gericht verantworten: Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchter vorsätzlicher Tötung an.

1 / 8 Auf einer kurvenreichen Strasse kollidierte der McLaren am 19. Juni 2019 mit einem Velofahrer. Der Fahrer ist nun wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt. Kantonspolizei Solothurn Der Velofahrer wurde vom Sportwagen frontal erfasst und knallte auf dessen Windschutzscheibe. Kapo SO Der Velofahrer lag längere Zeit im künstlichen Koma und litt auch ein Jahr nach dem Unfall noch an den Folgen der schweren Verletzungen. Kapo SO

Im Fall des McLaren-Fahrers, der im Juni 2019 in Dornach SO frontal in einen Velofahrer krachte und diesen lebensbedrohlich verletzte, kommt es zum Gerichtsprozess. Die Staatsanwaltschaft klagt den heute 24-jährigen Schweizer wegen versuchter vorsätzlicher Tötung an. Das schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn in einer Mitteilung.

Am Mittwochnachmittag, den 19. Juni 2019 fuhr in Dornach ein Autolenker auf der Gempenstrasse in Richtung Gempen. Auf einer unübersichtlichen, kurvenreichen Strecke überholte der damals 23-jährige Lenker eines McLaren-Sportwagens mehrere Fahrzeuge. Dabei kollidierte er im Anschluss auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem korrekt in Richtung Dornach fahrenden Velofahrer. «Wir gehen davon aus, dass er mit seiner Fahrweise willentlich den Tod des Velofahrers billigend in Kauf genommen hat», sagt Andrea Thomann, Sprecherin der Solothurner Staatsanwaltschaft.

Der Unfallfahrer, ein Jungunternehmer aus dem Kanton Jura hatte den 570-PS-Boliden für eine Probefahrt ausgeliehen. Er wird sich vor Gericht noch für weitere Delikte verantworten müssen. So wird ihm Gefährdung des Lebens in Bezug auf noch andere Verkehrsteilnehmer vorgeworfen, hinzu kommen Strassenverkehrsdelikte. Laut Anklage war er zum Unfallzeitpunkt mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs, wie schnell will die Staatsanwaltschaft allerdings nicht verraten. Das sei Gegenstand der Hauptverhandlung, hiess es. Der Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Vergebliche Forderung nach Tempo 60