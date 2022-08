Zum Saisonende : Formel-1-Star Daniel Ricciardo verliert sein McLaren-Cockpit

In dieser Saison fuhr Ricciardo mit Lando Norris. Dieser ist bis 2025 gebunden.

Der Abschied sei «ganz sicher bittersüss», sagte Sebastian Vettels früherer Red-Bull-Teamkollege Ricciardo (33) in einem Video.

Der Australier Daniel Ricciardo verliert sein Cockpit beim Formel-1-Team McLaren zum Jahresende. Der eigentlich noch bis 2023 gültige Vertrag werde vorzeitig beendet, teilte der englische Traditionsrennstall am Mittwoch vor dem Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps mit. Es geschehe in «beiderseitigem Einvernehmen».