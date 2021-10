Urteil – «Velofahrer hatte keine Chance» – 44 Monate Gefängnis für McLaren-Rowdy

Der Velofahrer erlitt schwerste Verletzungen und schwebte lange in Lebensgefahr. Er überlebte, leidet aber weiter an den Folgen.

Der Beschuldigte hatte am 19. Juni 2019 auf der kurvenreichen Gempenstrasse in Dornach SO zwei Autos überholt. In der folgenden Kurve verlor er die Kontrolle über seinen 570-PS-starken McLaren-Supersportwagen und erfasste einen Velofahrer im Gegenverkehr. Der heute 40-jährige Velofahrer erlitt schwerste Verletzungen und überlebte nur knapp. Er leidet noch heute an den Folgen des Unfalls.