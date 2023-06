Formel 1: Mechaniker zieht toten Vogel aus Verstappen-Auto

Getty Images via AFP

Dieser Vogel kam Max Verstappen und seinem Auto in den Weg.

«Mir tut der Mechaniker leid, der ihn rausholen muss», sagte Max Verstappen nach seinem 41. Grand-Prix-Sieg über den Vogelschlag während des Rennens. Der zweifache Weltmeister dominiert die noch junge Saison für Red Bull Racing nach Belieben. In Kanada jubelt er über den sechsten Erfolg im achten Saisonrennen, eilt mit grossen Schritten der Titelverteidigung entgegen.

Nicht einmal ein Vogelschlag in der ersten Rennhälfte konnte Verstappen stoppen. Via Funk gab der Niederländer besorgt bekannt, dass er das Tier bei voller Fahrt erwischt habe. Dennoch war sein Red Bull für Verfolger Fernando Alonso und Co. nicht zu stoppen.