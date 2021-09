Medaillensammler Marcel Hug und Manuela Schär schlagen nochmals zu

Was für ein krönender Abschluss für die Schweizer Delegation an den Paralympics. Im Marathon gehörten Manuela Schär und Marcel Hug zu den Titelanwärterinnen und -anwärtern. Beide lieferten in der letzten Entscheidung der Spiele, in der Schweizer involviert waren – und wie! Manuela Schär wurde im Marathon Zweite und musste sich nur der Australierin Madison de Rozario im Sprint geschlagen geben. Nichtsdestotrotz waren es unglaubliche Spiele für die 36-jährige Rollstuhlfahrerin. Sie ging an fünf Rennen an den Start und holte zweimal Gold und dreimal Silber! «Ich bin so froh, konnte ich wenigstens um die Goldmedaille mitkämpfen», sagte die Luzernerin nach dem Marathon. Sie hatte Mühe bei der Vorbereitung auf das Rennen bekundet, aber im Rennen lief es ihr besser. Nun freue sie sich auf nach Hause, sagte Schär.