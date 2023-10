Beat Balzli wird Chefredaktor der «NZZ am Sonntag».

Der ehemalige Chefredaktor der «Wirtschaftswoche», Beat Balzli (57), übernimmt in der Schweiz die «NZZ am Sonntag». Er soll die Zusammenarbeit der Sonntagszeitung mit der regulären «Neuen Zürcher Zeitung» stärken, wie der Verlag am Mittwoch berichtete. Unter anderem werden die Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft sowie Technologie und Mobilität beider Titel zusammengelegt.