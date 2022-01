Abstimmungsschlacht – Mediengesetz-Befürworter werfen Gegnern falsches Spiel vor

«Keine Steuer-Milliarden für Medien-Millionäre», prangt auf den Plakaten der Nein-Kampagne. Lautstark warnen die Gegnerinnen und Gegner, dass bei einem Ja zum Mediengesetz viel Geld in die Taschen reicher Verlegerinnen und Verleger fliesst. Das Ja-Komitee wirft den Gegnern und Gegnerinnen im Abstimmungskampf jedoch ein falsches Spiel vor.

«Ohne Grossspenden nicht umsetzbar»

Laut Rougy kostet eine flächendeckende Plakatkampagne mindestens 1 bis 1.5 Millionen Franken und ist ohne Grossspenden nicht umsetzbar. Sein Bürgerinnen- und Bürgerkomitee hingegen finanziere die Ja-Kampagne mit Kleinspenden und wenigen Spenden von unterstützenden Organisationen, so Rougy. «Wir sind weit davon entfernt, uns nur schon ein Plakat am Bahnhof leisten zu können. Statt auf Werbeflächen setzen wir auf unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die in ihrem privaten Umfeld für ein Ja werben.»