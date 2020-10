Das verrät die Gabe von Dexamethason

«Die Tatsache, dass Trump Dexamethason bekam, könnte bedeuten, dass hier ein bisschen mehr vor sich geht, als öffentlich bekannt wird», zitiert Independent.co.uk den Mediziner und Medizinjournalisten John Torres. Das sei beunruhigend. «Denn wenn sie ihm Dexamethason verabreichen, bedeutet das, dass seine Symptome mehr als nur leicht oder mässig sind», so Torres. Gemäss verschiedenen Richtlinien sollen nur Patienten mit schweren Verläufen das Steroidpräparat erhalten – laut den Nationalen Gesundheitsinstituten der USA (NIH) nur jene, «die mechanisch beatmet werden, und jene, die zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber nicht mechanisch beatmet werden».

Auch am Universitätsspital Zürich ist man mit der Gabe von Dexamethason zurückhaltend. Dort bekommen es nur Covid-19-Patienten, die einen Anstieg von Entzündungszeichen aufweisen und einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben. Zudem ist laut Peter Steiger, dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Intensivmedizin am USZ, Vorsicht geboten: «Bei Dexamethason hat man gewisse Reboundeffekte beobachtet. Wenn man es absetzt, kann es zu Entzündungsschüben kommen.» Zudem handelt es sich um ein Immunsuppressivum. Das heisst: Es vermindert die Funktionen des Immunsystems. In der Folge kann es zu Zusatzinfektionen kommen. Auch eine Verschiebung der Blutsalze wurde beobachtet.