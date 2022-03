Berner angeklagt – «Leidvoller Tod» – Mann mischte Ehefrau Medikamente ins Essen

Das Medikament sei in der Schweiz nicht legal erhältlich und aus dem Ausland beschafft worden. Um was für ein Medikament es sich genau handelt, will die Staatsanwaltschaft aus präventiven Überlegungen nicht preisgeben: «Dies könnte Nachahmungstaten provozieren», so Scheurer. Die Ermittlungen ergaben, dass der mutmassliche Täter der Frau die Medikamente in einer «einmaligen letalen Menge» verabreichte. «Also nicht über einen längeren Zeitraum, sondern einmal beigemischt», erklärt Scheurer.