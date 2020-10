Wie krank ist Trump? : Experimenteller Cocktail für den US-Präsidenten

US-Präsident Donald Trump weist laut seiner Ärzte «leichte Symptome» von Covid-19 auf und wurde in ein Spital gebracht. Behandelt wurde er mit einer Antikörper-Kombination.

Die Marine One mit US-Präsident Donald Trump an Bord hebt vor dem Weissen Haus ab.

US-Präsident Donald Trump ist wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus ins Krankenhaus gebracht worden. Er verliess am Freitagabend das Weisse Haus, wo er in Richtung anwesender Journalisten einen Daumen zeigte und winkte. Er ging aus eigener Kraft wenige Meter über den Rasen zum Helikopter, der ihn in das Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington brachte. Trump trug Anzug und Krawatte und einen Mund-Nasen-Schutz und wurde von Mitarbeitern begleitet, die ebenfalls Masken trugen.