Medikamenten-Krise: Das sagt die 20-Minuten-Community

Am Dienstag schlug das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Alarm . Die Versorgungslage mit Medikamenten wurde als problematisch eingestuft und eine Taskforce gegründet. «Mittlerweile fehlen auch lebenswichtige Medikamente, zum Beispiel aus der Kindermedizin, Blutdrucksenker und onkologische Medikamente, für die es teils keinen Ersatz gibt», s agt Andreas Faller, Gesundheitsberater und ehemaliger BAG-Vize . Als Grund dafür nennt er Probleme bei den Lieferketten, etwa in Indien und China. Eine Allianz will der Situation nun mit einer Volksinitiative entgegenwir ken.

Land der Pharma?

«Was für einen Sinn hat es denn, das Land der Pharma zu sein?», kommentiert Leserin Léa. «Unser Gesundheitswesen wird jährlich teurer, aber hundsnormale Krankheiten wie Husten oder Fieber soll man wegen Mangel an Medis nicht mehr lindern können? Von fehlenden Antibiotika ganz zu schweigen», so Rotkaeppchen. «Erschreckend, hoffentlich kann hier eine Lösung gefunden werden», findet Kelda.

«Es lebe die Globalisierung – oder etwa doch nicht?»

Auch haben User diverse Lösungsansätze parat: «Stellt das Zeug gefälligst im eigenen Land her! Sind wir denn nicht die reiche Schweiz mit super gebildeten Menschen und grossen Chemie-Konzernen?», so swissman. «Doch woher nehmen die Apotheker die fehlenden Wirkstoffe?», entgegnet User Buendel. «Hier wäre eine bessere Zusammenarbeit mit der EU wichtig. Der Markt in der Schweiz soll für Importe geöffnet werden», findet User huschmie. Und Leser Michael_vlbg ergänzt: «Wieder mehr in Europa produzieren und weniger Abhängigkeit wären gut.»