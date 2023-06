Schweiz: Apotheker verschreiben Tiermedikamente an Menschen

Im Spital Interlaken suchen täglich zwei Personen nach Ersatzprodukten, so Martinelli gegenüber SRF. Einer von ihnen ist der Apotheker Sandro Giger, der von der Suche nach einem passenden Herzmedikament für einen Patienten erzählt. In der Schweiz sei es nicht verfügbar, könne jedoch aus Deutschland importiert werden. Doch das deutsche Medikament sei viermal so hoch dosiert, weshalb die Tablette geviertelt werden müsse. «Wir machen das zwar mit einem Gerät, aber ganz genau ist es nicht», so Giger.