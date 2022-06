Kanton Basel-Landschaft: Medikamentenmissbrauch bei Kindern – «die Dunkelziffer muss hoch sein»

Taskforce geht an Schulen

Primarschüler nach Überdosis im Spital

Immer wieder erschüttern Nachrichten über Medikamentenmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen. Im Januar 2020 dröhnte sich ein Zwölfjähriger mit dem Beruhigungsmittel Xanax zu und landete danach im Spital. Neun Monate später wurde in Basel ein 15-Jähriger tot aufgefunden. Er starb an einem Medikamenten-Cocktail und war bereits der achte Jugendliche in zwei Jahren, der einem Cocktail aus verschreibungspflichtigen Beruhigungs- und Aufputschmitteln in der Schweiz zum Opfer fiel. Im November 2021 musste sich ein Psychiater vor Gericht verantworten. Er verschrieb jungen Erwachsenen Xanax und rezeptpflichtigen Hustensaft. Über ihn gelangten Hunderte Pillen und Säfte auf den Schwarzmarkt.