Live-Workouts

Meditation, Yoga, Athleticflow – dein Wochenprogramm

Auch die nächsten Tage kannst du dir daheim Gutes tun: Neben Athleticflow und Yoga haben wir diese Woche auch wieder eine Live-Meditation für dich.

Simon, unser Athleticflow-Crack zeigt dir mit seinen Übungen, wie du HIIT- und Yoga in einem Workout verbinden kannst.

30 Minuten live – für jedes Niveau

Egal ob Einsteiger oder fortgeschritten, in unseren Live-Sessions bist du genau richtig. Die Einheiten dauern jeweils 30 Minuten. Die Teilnahme ist auch diese Woche gratis – unsere Coaches freuen sich dafür doppelt über dein Erscheinen.

Dein Stundenplan

Athleticflow mit Simon

Simon Kersten ist ehemaliger Tennisprofi und sportverrückt, seit er denken kann. Er ist als Fitness-Coach in der ganzen Schweiz und im Ausland unterwegs und hat zusammen mit seiner Frau Nora sein eigenes Training Athleticflow gegründet.

Vinyasa-Yoga mit Nora

Nora Kersten, auch Yoga Nora genannt, lebt in Zürich und arbeitet dort als Yoga-Lehrerin. Sie möchte dir mit ihren Yoga-Videos zu einem entspannteren, aber auch fokussierteren Leben verhelfen.

Meditieren mit Carina

Carina Iten ist Redaktorin im Bereich Design und Wohnen und lebt in Zürich. In den letzten Jahren hat sie neben ihrem Hauptberuf mehrere Ausbildungen in Modern Meditation, Mindfulness sowie Reiki absolviert. Seit Anfang 2020 gibt sie mit «Tender Mind» Meditationsstunden und andere Workshops zum Thema Achtsamkeit.