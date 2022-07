Positive Zwischenbilanz: Mediterrane Nächte geben bisher nur für vereinzelte Reklamationen Anlass

In Luzern ist das Pilotprojekt «Mediterrane Nächte» gut angelaufen. Die Zwischenbilanz der Stadt, Quartiervereine und Polizei ist positiv.

Seit Anfang Juni können Gastronomiebetriebe in der Stadt Luzern auf Gesuch hin jeweils Freitag- und Samstagnacht bis um ein Uhr im Freien Gäste bewirten. Dabei handelt es sich um das Pilotprojekt «Mediterrane Nächte in Luzern». Zuvor mussten Boulevardflächen auf öffentlichem Grund im Sommer bis spätestens um Mitternacht geschlossen werden. Nun können die einzelnen Restaurants, die Gesuche bis Ende April eingereicht hatten, eine Stunde länger ihre Terrassen und Gartenwirtschaften betreiben. «Das Projekt ist gut in die Pilotphase gestartet», sagt Stefan Geisseler der Abteilung Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern. Nach eineinhalb Monaten kann im Grossen und Ganzen ein positives Fazit aus der Startphase gezogen werden. «Es sind nur vereinzelt Meldungen wegen Ruhestörungen eingegangen», sagt Geisseler weiter.