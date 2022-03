Krieg in der Ukraine – Medizin-Hotline sucht fieberhaft nach Ukrainisch sprechenden Ärzten

Der Schweizer Telemedizin-Anbieter Medgate richtet einen kostenlose Hotline für ukrainische Geflüchtete ein. Betroffene sollen dort gesundheitliche Hilfe in ihrer Muttersprache erhalten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Um diesen Service anzubieten, werden nun dringend in der Schweiz zugelassene Ärztinnen und Ärzte mit entsprechenden Sprachkenntnissen gesucht – insbesondere für die Fachrichtungen Allgemeine Innere Medizin und Pädiatrie.