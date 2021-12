«Nehmen Geimpften Platz weg» - Mediziner wollen Ungeimpfte bei Triage für Intensivstationen benachteiligen

Wenn wie jetzt der allergrösste Teil der Patienten und Patientinnen auf Intensivstationen ungeimpft sei, müsse man Anpassungen der Triagerichtlinien diskutieren, so Widmer weiter: «Es kann nicht sein, dass Ungeimpfte den Geimpften den Platz auf der IPS wegnehmen und so deren Überlebenschance mindern.»

Mediziner wie Infektiologe Andreas Widmer fordern nun, dass der Ungeimpfte in einer solchen Situation benachteiligt werden solle: «Im Falle einer Triage sollte die Berücksichtigung des Impfstatus in die medizin-ethischen Richtlinien der ‹Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW)› aufgenommen werden», sagt er.

Auf Schweizer Intensivstationen verschärft sich die Lage . Immer mehr Covid-Patienten und -Patientinnen werden eingeliefert. Fachpersonen rechnen mit dem Schlimmsten: «Ohne wirksame Massnahmen werden Ärztinnen und Ärzte bald Triage-Entscheidungen fällen müssen», schreibt etwa der Pflegeverband SBK in einer Mitteilung.

In der Hirslanden-Klinik in Aarau mussten bereits Triagen vorgenommen werden, wie der «Sonntagsblick» berichtete. Auf Anfrage sagt Kommunikationsleiter Philipp Lenz, dass man damit rechne, dass sich die Situation weiter verschärfe. «Dies kann zu Triage-Entscheidungen führen, so dass beispielsweise Patienten erst verzögert auf die Intensivstation kommen können - mit entsprechenden Risiken für die Gesundheit.»