Wird zu viel operiert? : Medizinische Notwendigkeit von Eingriffen wird zu wenig geprüft

In einem Bericht bemängelt die eidgenössische Finanzkontrolle die Aufsicht des Bundes über die von den Prämienzahlern übernommenen Leistungen. In der Schweiz werde viel mehr operiert als in Ländern mit vergleichbarem Gesundheitssystem.