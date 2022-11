Swiss-Flug muss notlanden

Flug LX38 : Medizinischer Notfall – Swiss-Maschine muss in Amsterdam notlanden

Am Samstagnachmittag hob der Swiss-Flug LX38 von Zürich in Richtung San Francisco ab. Über der Nordsee musste die Boeing 777 umkehren und nach Amsterdam zurückfliegen.

Der Swiss-Flug LX38, der unterwegs nach San Francisco war, musste am Samstagnachmittag am Flughafen Schiphol notlanden.

Die Kursänderung des Swiss-Fluges LX38 von Zürich nach San Francisco am Samstagnachmittag erhielt in der Aviatikwelt viel Aufmerksamkeit. So trackten zeitweise bis zu 18’000 Personen die Maschine auf der Plattform flightradar24.com. Um etwa 16 Uhr landete dann die Maschine, die um etwa 13 Uhr in Zürich gestartet war, sicher am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Wie das Newsportal «AviationSource» auf Twitter schreibt, wartete bei der Landung bereits eine Ambulanz am Gate.