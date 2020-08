vor 43min

Mündliche Prüfungen Medizinstudenten werfen Dozenten «respektloses Verhalten» vor

Die Fachschaft Medizin der Uni Bern kritisiert ihre Studienleitung scharf: Bei den mündlichen Prüfungen seien Studierende von ihren Dozenten heruntergekanzelt worden. Die Uni will die Situation evaluieren.

von Simon Ulrich

Darum gehts Medizinstudierende des zweiten Studienjahres an der Uni Bern üben scharfe Kritik an ihrer mündlichen Abschlussprüfung.

Manche Prüfende seien respektlos aufgetreten, indem sie bei falschen Antworten abschätzige Bemerkungen gemacht oder die Hand auf die Stirn geklatscht hätten.

Die Uni weiss um den Unmut der Studierenden in Bezug auf die mündlichen Prüfungen, will sich zu den konkreten Vorwürfen allerdings nicht äussern.

Die Medizinstudierenden des zweiten Studienjahres an der Universität Bern fühlen sich unfair behandelt. Das geht aus einem Brief der Fachschaft Medizin an das Dekanat hervor, der 20 Minuten vorliegt. Dem Schreiben vom 30. Juli zugrunde liegt eine Umfrage, welche die Fachschaft unter 122 Studierenden der Humanmedizin und sieben Studierenden der Zahnmedizin durchgeführt hat.

Besonderen Anstoss nehmen die Hochschüler an den mündlichen Jahresprüfungen. Sie monieren, «dass einzelne Prüfende gegenüber Studierenden respektloses Verhalten an den Tag legten», wie dem Brief zu entnehmen ist. So hätten sich Dozierende bei falschen Antworten etwa mit der Hand vor die Stirn geklatscht, abschätzige Kommentare von sich gegeben und die Augen gerollt.

Vor Mitstudenten abgefragt

Auch Student Luzius F.* musste derlei Reaktionen erdulden, wie er gegenüber 20 Minuten erzählt: «Als ich im Fach Physiologie falsche Dinge sagte, wurde gelacht und geantwortet, das sei ja mal völlig falsch, was ich hier rauslasse.» Ein solches Verhalten sei nicht nur kindisch, sondern auch kontraproduktiv: «Die Studierenden, die vor der mündlichen Prüfung ohnehin sehr aufgeregt sind, werden dadurch zusätzlich verunsichert.» Letztlich könne diese Leistungskontrolle über den Verbleib beziehungsweise das Scheitern im Medizinstudium entscheiden; da sei ein wenig mehr Professionalität seitens der Dozierenden angebracht, findet der 20-Jährige, der zur mündlichen Nachprüfung am 19. August antraben musste.

Dort ist es laut F. zu einem weiteren Vorfall gekommen. Wie die erste Ausgabe war auch die Nachprüfung als Postenlauf konzipiert, den die Studierenden in Vierergruppen durchlaufen mussten. Die Zeit pro Posten, die auf unterschiedliche, aber nahe beieinanderliegende Zimmer verteilt waren, betrug acht Minuten. Jeder startete in einem anderen Zimmer. Infolge organisatorischer Mängel seien einige Studierende früher als andere fertig gewesen. Dabei sei eine Studentin trotz Kommilitonen im Gang bei offener Tür abgefragt worden. «Alle konnten sich amüsieren und ihre Prüfung mitanhören. Sie blamierte sich vor allen, obwohl die Prüfungsleitung verantwortlich gewesen wäre, die Prüfung anonym abzuhalten», so F.

«Wir nehmen dies sehr ernst»

Im Schreiben der Fachschaft wird weiter die Chancengleichheit bei den mündlichen Prüfungen infrage gestellt, da die Prüflinge in «unterschiedlicher Tiefe» befragt worden seien: «Einige Studierende mussten Moleküle benennen, andere konnten offene Fragen nach eigenem Ermessen beantworten. Teils wurden Details abgefragt, teils nur eine einzige Vorlesung.» Zudem habe es starke Unterschiede bei den Redeanteilen gegeben, liessen doch «einige Dozierende die Studierenden kaum zu Wort kommen und redeten vermehrt selbst».