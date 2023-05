Gränichen AG: Medusa streift gerne am Bahnhof herum – mit fatalen Folgen

«Medusa ist die wohl bekannteste Katze im Wynental», sagt ihre Besitzerin Sandra Huggenberger zu Tele M1. Tagein, tagaus sitzt die weisse Perserkatze am Bahnhof in Gränichen auf ihrem Plätzchen, beobachtet das Geschehen – und das schon seit Jahren. Alle im Dorf würden diese Katze kennen – Medusa, die Bahnhofs-Diva und Bahnhofsvorsteherin.

Entführer fahren mit Katze bis nach Aarau

Es war genau da, an ihrem Stammplatz, wo das Tier im vergangenen Sommer zum ersten Mal entführt wurde. Dies zeigen Bilder der Überwachungskamera am Bahnhof Gränichen. Huggenberger erinnert sich: «Wir sahen, wie fünf Herren unsere Katze in den Zug genommen haben.» Mit ihren Entführern ist Medusa dann bis nach Aarau gefahren, was weitere Bilder zeigen. Gefunden hat man die Katze dann später in Hägglingen. Sie kam unversehrt wieder nach Hause.