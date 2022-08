Roger Waters : Medwedew feiert Pink-Floyd-Mitgründer für prorussische Aussagen

In einem Interview hat der britische Rockstar den USA die Schuld für den Krieg in der Ukraine gegeben – und dafür Beifall vom kontroversen russischen Ex-Präsidenten Medwedew geerntet.

Roger Waters (78) hat in einem Interview den USA massgebliche Schuld am Krieg in der Ukraine gegeben.

Der britische Musiker Roger Waters hat mit Äusserungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für Empörung in Kiew und für Beifall in Moskau gesorgt. US-Präsident Joe Biden «schürt das Feuer in der Ukraine», sagte der Mitbegründer der Band Pink Floyd dem US-Moderator Michael Smerconish in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. «Das ist ein grosses Verbrechen.» Waters behauptete gegen den Widerspruch Smerconishs, die USA verlängerten die Dauer des Krieges. Wenn Biden wolle, wäre der Krieg «morgen beendet».