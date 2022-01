Australian Open – Medwedew gewinnt Fünf-Satz-Epos – zwei Siege fehlen ihm für Djokovics Nr. 1

Djokovic startet bei ATP-Turnier in Dubai

Tennisstar Novak Djokovic strebt nach dem Chaos um die Verweigerung seiner Einreise nach Australien übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Comeback auf dem Court in Dubai an. Der 34-jährige Serbe, der sich nach seiner erzwungenen Rückkehr in die Heimat nicht öffentlich geäussert hat, steht demnach auf der Teilnehmerliste des ATP-Turniers in Dubai vom 14. bis 26. Februar. Ein offizieller Hinweis fehlte am Mittwochmorgen auf der Internetseite der Veranstalter. In den Vereinigten Arabischen Emiraten reicht in der Regel ein negativer PCR-Test für die Einreise.