Griechenland : Meer spült 260’000 Amphetamin-Pillen mit verkehrtem Hakenkreuz an Strand

Eine Vielzahl an Beuteln wurden auf den zwei griechischen Inseln Rhodos und Kastellorizo gefunden. Über das Symbol auf den Drogenbeuteln rätseln die Behörden.

Die griechische Küstenwache hat an Stränden der Inseln Rhodos und Kastellorizo mehrere Säcke Amphetamin-Pillen mit dem Wirkstoff Captagon sichergestellt. Für Verwirrung sorgte die Verpackung der Drogen. In den grossen Säcken wurden die Pillen in Plastiktüten zwischen 350 und 450 Gramm verpackt gefunden. Darauf ist jeweils ein Hakenkreuz in einem Kreis auf goldenem Grund dargestellt.