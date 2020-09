Schmelzende Pole : Meeresspiegel könnte bis zu 39 Zentimeter ansteigen

Forscher haben verschiedene Modelle zum Anstieg des Meeresspiegels vergleichen. Die Modelle kamen mit Blick auf Grönland zum gleichen Resultat. Bei der Antarktis war das Resultat nicht so einheitlich.

Bei gleichbleibender Erderwärmung könnten schmelzende Eismassen auf Grönland und in der Antarktis den weltweiten Meeresspiegel nach Modellrechnungen von Forschern um bis zu 39 Zentimeter steigen lassen. Das berichtete das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven am Donnerstag.