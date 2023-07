Berner Thorberg: Gefängnis-Leitung zieht sämtliche TV-Geräte ein

In den Zimmern des Normalvollzugs auf dem Thorberg fehlten am Montag die Fernsehgeräte. Bild: Zelle in der Therapieabteilung Thorberg.

Die Insassen der Berner Justizvollzugsanstalt (JVA) Thorberg mussten zum Wochenstart ohne Fernsehen in ihren Zellen auskommen. Gleich mehrere Häftlinge meldeten 20 Minuten am Montag, dass an selbigem Morgen sämtliche TV-Geräte eingezogen worden seien. Gemäss Angaben der Informanten hatten einige Gefangene die Geräte manipuliert, um auf das Internet zugreifen zu können – was nicht lange unbemerkt blieb.