Ausbau der Autobahn A1: Gründe künden Referendum an

Bundesrat Albert Rösti befürwortet den Ausbau. Er argumentiert, dass so weniger Ausweichverkehr in Dörfern entstehen würde.

Grüne künden bereits das Referendum an

Dem widerspricht das Ja-Lager allerdings. Der Ausbau komme einerseits der Sicherheit und der Natur zugute, weil «der Verkehr in den Dörfern abnehmen würde», so Hess. Verkehrsminister Rösti argumentierte ähnlich. «Im letzten Jahr gab es 40’000 Staustunden, so viele wie noch nie. Davon entfielen alleine 14’000 auf die A1», gab er zu bedenken.

Autobahn-Ausbau mit guten Chancen auch im Ständerat

«Ich unterstütze die Motion im Grundsatz, weil so die Zahl der wirtschaftsschädlichen Staustunden und der Ausweichverkehr in Dörfern und Städten reduziert wird», erklärt er. In der Kleinen Kammer dürfte der Vorstoss allerdings noch zu reden geben, «weil unterschiedliche Kantone unterschiedliche Interessen haben», so Burkart.