«Ansteckungsrisiko ist gering»Mega-Bootsparty auf Zürichsee findet trotz Corona statt

Dieses Wochenende ist nun auch in Zürich eine Grossveranstaltung auf dem Wasser angekündigt. So organisiert das Zürcher Partylabel Naturklang die Bootsparty «The Boat»: Während mehrerer Stunden wird am Samstag und am Sonntag ein Schiff der Zürcher Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) mit Hunderten Feierwütigen zu Techno-Beats über den Zürichsee fahren.