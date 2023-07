Winterthur: Mega-Chaos auf der A1 – Autobahn nach Unfall gesperrt

Die A1 bei Winterthur in Richtung St. Gallen ist gesperrt.

Auf der A1 braucht es am Dienstagmorgen in der Region Winterthur viel Geduld. Nach einem Unfall musste die Autobahn bei Winterthur-Töss in Richtung St. Gallen gesperrt werden, wie TCS schreibt. Der Verkehr wird über die Ausfahrt und Einfahrt Töss umgeleitet.