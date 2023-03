Eis-Prinz Lukas Britschgi liefert an der WM ab 

Rang acht! Lukas Britschgi zeigt an der WM einen super Auftritt.

Nach Kimmy Repond fährt auch Lukas Britschgi in die Top 10.

Für die Schweiz gibt es an der Eiskunstlauf-WM gleich zwei Top-Ergebnisse.

Am Freitag brillierte die Schweizer Eis-Prinzessin Kimmy Repond (16) bei ihrer ersten Elite-WM mit dem achten Platz. Am Samstag waren dann die Männer am Start – darunter auch der Schweizer Lukas Britschgi. Wie Repond zeigte auch Britschgi einen starken Auftritt.