227 Millionen Franken: Mega-Jackpot wurde geknackt – diese Glücklichen haben noch mehr gewonnen

So funktionieren die Euromillions

Das System wird von neun europäischen Staaten gemeinsam durchgeführt (Belgien, Schweiz, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich). Jede Woche wird zwei Mal gezogen: Jeweils am Dienstag und am Freitag. Zudem gibt es in den einzelnen Staaten Sonderziehungen. Um den Jackpot zu knacken, muss man fünf richtige Zahlen (1 bis 50) angeben sowie zwei Sterne (1 bis 12). Den Gewinn muss man in unterschiedlichen Zeiträumen einlösen. In Österreich kann man sich bis zu drei Jahre zeit lassen, in Frankreich und Luxemburg bleiben einem gerade einmal 60 Tage. Seit 2021 liegt die Jackpot-Obergrenze bei 230 Millionen Euro. Insgesamt haben seit der Einführung über drei Millionen Personen Preise abgestaubt. Gewinner gab es bislang aus allen teilnehmenden Staaten.