Deutschland: EM-Gastgeber blamiert sich gegen Japan mit 1:4

Schon an der WM in Katar siegte Japan gegen Deutschland.

Jetzt wird es für Hansi Flick richtig eng: Nach weiteren missglückten Experimenten und einem Desaster gegen WM-Schreck Japan steckt die deutsche Nationalmannschaft noch tiefer der Krise. Beim 1:4 zum Auftakt in die EM-Saison präsentierte sich die von Flick wieder veränderte DFB-Auswahl den schwer enttäuschten Fans in Wolfsburg über weite Strecken instabil, verunsichert und erschreckend hilflos. Am Dienstag gegen Frankreich braucht Flick dringend den Befreiungsschlag – auch wenn der gegen den Vizeweltmeister nur schwer vorstellbar ist.

Flick wütend und entsetzt

Von Flicks in den Tagen zuvor in Wolfsburg ausgestrahlter Gelassenheit, seinem Optimismus und seiner Zuversicht war schon nach turbulenten gut 20 Minuten nichts mehr zu spüren. Am Spielfeldrand stand er da und seine Miene glich einer Mischung aus Wut und Entsetzen. Und die Fans, die so sehr auf eine stabilere deutsche Mannschaft gehofft hatten, mochten es auch kaum glauben: 1:2 stand auf der Anzeigentafel. So spielt also die von Flick angekündigte «Kernmannschaft» für die Heim-EM? Die deutsche Leistung wurde nach Abpfiff mit einem riesigen Pfeifkonzert goutiert.