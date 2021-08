Sur Le Pont - Mega-Pop-Up zieht positive Bilanz – trotz miesem Wetter und Corona-Demo

Michelle (28), Leandra (26) und Céline (26) waren am Eröffnungstag da.

Am 17. Juli eröffnete das Sur Le Pont auf der Kornhausbrücke in Bern.

Ein Pop-Up auf einer Brücke und erst noch auf der legendären Berner Kornhausbrücke mit der Aussicht über die Aare und in die Berner Altstadt: Möglich machte das eine Baustelle am oberen Ende der Brücke. Tereq Timmers, einer der beiden Haupt-Organisatoren, bezeichnete das Sur Le Pont vor dem Start als «Unikat»: «Unseres Wissens gab es weltweit noch nie eine Gastro-Meile auf einer Brücke.»

Am Sonntag schloss das Sur Le Pont bereits wieder seine Tore. Bald sollen wieder Verkehr und Trams über die Brücke rollen. 20 Minuten sprach mit Timmers über die ereignisreichen vergangenen sechs Wochen.

Das Sur Le Pont ist bereits wieder Geschichte. Was für eine Bilanz zieht ihr, trotz des langen schlechten Wetters?

Was war euer persönliches Highlight?

Highlights gab es viele, darunter sicherlich die Unplugged Konzerte jeden Donnerstag von Bank Cler, die einzigartige Drohnenshow von Swisscom und der #WeThe15-Anlass der Allianz am 19. August. Das war der Inklusionstag für die Menschen mit Behinderung, wo unter anderem das Münster in Lila beleuchtet wurde.

Die Polizei musste nur einmal ausrücken, als die Corona-Demo in der Innenstadt stattfand. Was aber überhaupt nicht tragisch war.

Sorgen machten wir uns keine. In Zusammenarbeit mit der Stadt haben wir uns aber vorbereitet. Vor den Eingängen standen Polizisten, die im Notfall für die Sicherheit sorgen sollten. Es kam dann aber gar nicht dazu.

Corona-Massnahmengegner demonstrierten am 12. August in Bern

Was habt ihr für Rückmeldungen von den Besucherinnen und Besuchern erhalten?

Das Feedback der Besucher war sehr positiv, auch nachdem es gefühlt einen Monat durchgeregnet hatte. Die Leute freuten sich darüber, wieder einmal etwas Neues in Bern erleben zu dürfen. Alle fühlten sich aufgrund des Covid-Zertifikats, das wir am Eingang kontrolliert haben, wie in einem sicheren Hafen.