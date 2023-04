SRF-Moderator Salar Bahrampoori hat geheiratet

1 / 6 Am Freitag haben Salar Bahrampoori und Barbara Ruijs (jetzt Barbara Bahrampoori) in Zermatt standesamtlich geheiratet. Instagram/salar_bahrampoori Leider spielte das Wetter nicht mit. Es regnete und schneite. «Irgendwie macht es uns aber gar nichts aus. Es ist wie es ist, wir können es nicht beeinflussen», erzählt der SRF-Moderator kurz nach der Trauung. Privat Seit rund fünf Jahren sind die beiden ein Paar. Privat

Darum gehts Am Freitag haben sich Salar Bahrampoori (43) und Barbara Ruijs (34) in den Bergen das Ja-Wort gegeben.

Trotz schlechtem Wetter sei die Feier wunderschön gewesen.

Am Samstag genoss das frischgebackene Ehepaar die Zeit mit ihren Liebsten.

In Anwesenheit der engsten 40 Personen inklusive Hündin Liesl haben Salar Bahrampoori (43) und Barbara Ruijs (34) dieses Wochenende ihre Hochzeit gefeiert. Gegenüber 20 Minuten gibt der SRF-Moderator einen Einblick in das intime Fest in einem Chalet in den Bergen.

Am Freitag heiratete das Paar standesamtlich. «Es war eine megaschöne Zeremonie. Barbara hat meinen Namen angenommen», so der Bündner mit iranischen Wurzeln. Für die Feier in Zermatt trug der 43-Jährige ein kariertes Jackett, ein hellblaues Hemd und dunkelblaue Hosen. Dazu paarte er Kniestrümpfe und weisse Sneakers. Vor der Hochzeit meinte Salar noch, dass Barbara für die Feier möglicherweise im weissen Kleid erscheinen werde. Die 34-Jährige entschied sich jedoch für ein unkonventionelles Outfit. Sie trug einen hellbraunen Blazer mit farblich passendem Rollkragenpulli. Dazu wählte sie eine weisse Hose und ebenfalls Kniestrümpfe mit braunen Boots.

Bei der Hochzeit spielte das Wetter nicht mit

Nach der Zeremonie genossen die beiden die ersten paar Stunden als Ehepaar mit ihrer Familie und einem leckeren Znacht. Salar betitelte sich vor der Feier in Sachen Hochzeitsplanung als Perfektionist und meinte gegenüber 20 Minuten: «Ich will keine unorganisierte Hochzeit. Wenn ich etwas mache, muss es rund sein.» Etwas konnte er jedoch auch mit der besten Planung nicht beeinflussen: das Wetter.

Am Freitag schneite und regnete es nur. «Irgendwie macht es uns aber gar nichts aus. Es ist wie es ist, wir können es nicht beeinflussen», erzählt Salar kurz nach der Trauung. Überglücklich fügt er an: «Wir geniessen die Zeit mit unseren Liebsten und es könnte nicht besser sein».

Dass sich das Paar für die Hochzeit in den Bergen entschied, kommt nicht von ungefähr. «Wir haben unser erstes Date-Wochenende in Zermatt verbracht und wollten nun am Startpunkt unserer Liebe diese auch besiegeln», so der Moderator. Die beiden verbindet zudem ihre Passion für den Wintersport, was die Location-Wahl beeinflusste.

