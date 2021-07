Lücken im Lebensmittel-Regal - Mega-Stau in China – Jetzt gehen Migros und Coop auch Gewürze aus

Nach einem Corona-Ausbruch stand der Hafen in Yantian still. Jetzt stauts.

Der Mega-Stau in Yantian hat immer grössere Auswirkungen. Nach einem Stillstand wegen Corona ist der viertgrösste Hafen der Welt seit Ende Juni zwar wieder offen, doch die Menge der verschifften Container liegt noch immer deutlich unter dem normalen Niveau.

Doch nun gibt es auch Lücken im Lebensmittelregal. So stockt es etwa bei manchen Gewürzen. In grossen Migros-Filialen hängt deshalb in Gewürz-Regalen das Schild «Lieferunterbruch», wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.