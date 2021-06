Yantian - Mega-Stau in China lähmt Welthandel – weitere Häfen betroffen

Schuld ist ein Stau in einem der wichtigsten Containerhafen in China.

Nach einem Corona-Ausbruch in Yantian wurden von der Regierung Chinas strenge Corona-Restriktionen erlassen. Besonders stark davon betroffen ist der Hafen in der südchinesischen Provinz Guangdong, wo aktuell nur 40 Prozent der eigentlichen Besatzung im Einsatz stehen.

Der Hafen ist einer der grössten Drehkreuze für den Containerverkehr über den Wasserweg weltweit. Über 80 Frachter mussten vor dem Hafen ankern, weil es so viel Stau hat. Laut der Nachrichtenagentur Reuters handelt es sich um den grössten Schiffsstau seit 2019. Noch grösser als der eingeklemmte Öltanker im Suez-Kanal , der Ende März die Ölpreise in die Höhe trieb.

Von den Corona-Massnahmen ist aber nicht nur der Hafen Yantian ausgebremst worden. Auch andere Häfen, wie Shekou, Chiwan und Nansha haben ihre Vertriebskapazitäten stark eindämmen müssen. So teilten sie letzte Woche mit, dass nur noch Frachter mit einer Reservierung in die Häfen einfahren dürfen.

Yantian-Stau «kritischer» als Suez-Panne

Wie die « Frankfurter Allgemeine Zeitung » schreibt, ist die Lage für den Welthandel äusserst kritisch. Im Gegensatz zur Panne im Suezkanal sind hier die chinesischen Handelswege nach Asien, Europa und in die USA beeinträchtigt. Detailhändler in der Schweiz, darunter Migros und Aldi hatten bereits mit Lieferengpässen zu kämpfen.

Rückgang der Industrieproduktion erwartet

In Deutschland rechnet man bereits mit einem Rückgang in der Industrieproduktion. «Es muss unbedingt vermieden werden, durch künstliche Engpässe der Transportkapazitäten in den maritimen Lieferketten den Hochlauf der Industrie ins Stottern zu bringen», so heisst es in einem Mahnbrief der Industrieverbände an die Bundesregierung.