Zürich : Mega-Störung an der Hardbrücke behoben

Die SBB meldete am Donnerstagabend eine grössere Störung beim Bahnhof Hardbrücke in Zürich. Grund war eine technische Störung an der Bahnanlage.

1 / 2 An der Hardbrücke war der Bahnverkehr unterbrochen. 20min/Marco Zangger Folgende Linien waren betroffen: S3, S5, S6, S7, S9, S11, S12, S15, S16. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Pendler in der Region Zürich brauchten am Donnerstagabend viel Geduld.

Der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Hardbrücke war unterbrochen.

Grund war eine technische Störung an der Bahnanlage.

Am Donnerstagabend ist es in der Region Zürich zu einer grösseren Störung im ÖV-Verkehr gekommen, wie die SBB auf ihrer Website meldete. Der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Hardbrücke war unterbrochen. Grund war eine technische Störung an der Bahnanlage. Die Störung konnte inzwischen behoben werden.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb