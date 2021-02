1,6 Millionen Personen befragt : Mega-Studie findet nur milde Nebenwirkungen nach Corona-Impfung

In den USA wurden 1,6 Millionen Menschen befragt, welche Nebenwirkungen sie nach der Corona-Impfung hatten. Die Ergebnisse sind kaum schwerwiegend.

Die Auswertung von Berichten zu Nebenwirkungen nach der Vergabe von Millionen Corona-Impfungen in den USA hat der Gesundheitsbehörde CDC zufolge das Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe weiter gestärkt. Die meisten beschriebenen Nebenwirkungen, wie leichte Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit und Kopfweh, seien bei Impfungen normal, sagte CDC-Direktorin Rochelle Walensky am 19. Februar. Diese verschwinden nach ein oder zwei Tagen zudem wieder, wie sie sagte.